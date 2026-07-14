Il Licata Calcio rafforza il proprio assetto dirigenziale in vista della nuova stagione. La società gialloblù ha ufficializzato l’ingresso di Emanuele Merola, che ricoprirà il ruolo di direttore generale e collaboratore dell’area tecnica.

L’arrivo di Merola rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riorganizzazione del club, impegnato nella programmazione della prossima annata sportiva. Dirigente di consolidata esperienza, nel corso della sua carriera ha maturato incarichi in diverse realtà calcistiche siciliane, tra cui Siracusa, Ragusa, Giarre, Aci Sant’Antonio e Paternò.

L’esperienza maturata

Tra i risultati più significativi del suo percorso professionale figura l’esperienza al Paternò, con cui ha conquistato la Coppa Italia Nazionale e ottenuto la promozione in Serie D.

La società punta così a rafforzare la propria struttura organizzativa, affidandosi a una figura con un curriculum consolidato nel calcio dilettantistico.

Le prime dichiarazioni

«Sono fiero di essere a Licata, piazza di grande prestigio e tradizione calcistica. Ringrazio il presidente e tutta la dirigenza per la fiducia accordatami. Siamo già al lavoro per costruire una buona squadra. Ci vediamo prestissimo al Dino Liotta», ha dichiarato Merola dopo l’ufficializzazione del suo incarico.

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