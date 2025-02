Si è tenuto ieri a Canicattì il primo Congresso cittadino di Fratelli d’Italia, un evento che ha visto la presenza del Presidente provinciale di FdI, Adriano Barba, dell’europarlamentare Ruggero Razza e quella di numerosi tesserati, simpatizzanti e cittadini comuni.

Nel corso dell’assemblea, caratterizzata da grande entusiasmo e molto partecipata, il canicattinese Giancarlo Granata è stato eletto coordinatore cittadino del partito. Granata, figura di spicco della politica locale e membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, vanta un’importante esperienza istituzionale, essendo stato in passato deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel suo discorso di ringraziamento, Granata ha espresso profonda gratitudine a chi lo ha sostenuto in questo percorso: “Rivolgo il mio sentito ringraziamento ai consiglieri, agli iscritti e agli amici che mi hanno sempre sostenuto. Dedico questo risultato al mio amato papà, uomo di grandi valori, uomo di destra, che nel lontano 1994 assecondò la mia passione, permettendomi di essere eletto al Consiglio provinciale con Alleanza Nazionale. Una storia di valori e di famiglia che continua. Grazie a tutti per la fiducia accordatami”.

L’elezione di Granata rappresenta un nuovo punto di partenza per Fratelli d’Italia a Canicattì, con l’obiettivo di consolidare la presenza del partito e rafforzare il legame con la comunità locale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp