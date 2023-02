“Le Trame” di Giulia Messina

Il centro culturale Teatranimahub di Via Oblati 96 ospiterà dal 3 marzo prossimo, la mostra personale dell’artista Giulia Messina dal titolo “Le Trame”.

Toscana di nascita ma agrigentina di adozione e siciliana nell’anima, ha iniziato quella che definisce la sua personale sperimentazione ben 35 anni fa. Docente di lingua inglese, mamma di tre figli che adora quanto la nipotina Giulia, ha scelto l’arte come passione e non come lavoro. Ha collaborato con diversi architetti, in particolare con Stefania Taverna con la quale è nata una simbiosi artistica che si è evoluta col tempo con il variare degli stili architettonici delle abitazioni. Il suo laboratorio è pieno di tele di tutte le dimensioni, colori acrilici, smalti, colori ad olio, gesso, malta, resina, colla e tanta, tanta sabbia raccolta nelle spiagge che adora.

Come può definire la sua arte?

“La mia arte – ci ha detto – è soprattutto entusiasmo. Quello che ho sempre profuso in ogni mio gesto, azione o parola che venga fuori dal mio essere. Natura incontaminata, con le sue distese di terra, di acqua, di cielo, la sua immensità, la sua essenza, dove il paesaggio urbano, marino, le persone non è mai preponderante ma si offre all’osservatore come luogo di introspezione di esperienze possibili e destini personali intrecciati. Le forme naturali sono destrutturate e affidate al solo colore, il vero protagonista, alla sabbia e alla colla che genera matericità e alla sola spatola, unico strumento. Ciascuno di noi investe la natura delle sue più riposte emozioni, io trasferisco desideri, aspirazioni, inquietudini nelle mie tele, la creazione delle quali è una sorta di droga , di unguento benefico che placa il mio animo insoddisfatto, sempre alla ricerca della perfezione, del bello, dell’armonia e della soddisfazione dei sensi.

Lei ha fatto tantissime mostre, ho esposto a Torino, Milano, Pisa, Chianciano, Catania , 3 volte ad Agrigento e 2 volte a Londra. Cosa si aspetta da questa nuova mostra?

“Vede, la matericità delle mie opere suscita, in chi osserva l’opera, la voglia di toccarla. Infatti il tatto è il secondo “senso” che viene stimolato nell’osservatore . “ Feel free to touch “ è stato il titolo della mia prima personale. E la mostra è proprio l’interazione fra il mio lavoro e l’osservatore. Fra il mio senso e i suoi sensi”.

Le ha dato un tema: “Le trame”

“ Io definisco la mia pittura una “tessitura”. Le spatole si muovono vorticosamente prima in orizzontale e poi in verticale come la trama e l’ordito dei tessuti. Non ci sono tratti definiti, tutto è nebuloso, ondeggiante; da nuclei centrali pregni di materia si sviluppano delle porzioni quasi piatte per ritrovare subito dopo una estrema matericità. Questi mutamenti all’interno della singola tela rispecchiano il mio temperamento, volubile nelle cose di poca importanza, fermo e tenace nei momenti decisivi della vita e delle relazioni.

Cosa prova quando finisce un suo lavoro?

“Osservare un mio dipinto, appena finito, mi riempie di gioia. Ma la gioia dura pochissimo, l’attimo dopo è ricerca di una nuova ispirazione. Lo stesso vale per le mostre”.