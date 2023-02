Ad Aragona inaugurato il centro Agòn Club. Una realtà inclusiva.

Unire sport e attività ricreative anche per le famiglie. Inaugurato l’Agòn Club ad Aragona, un centro sportivo di ultimissima generazione con tanti servizi che abbracciano gli interessi di un ampio pubblico. Campi da padel organizzati di tutti i servizi accessori, bar, spogliatoi e docce per ogni tipo di comfort a disposizione del giocatore che lo frequenta. “L’obiettivo è continuare a crescere con altri due campi concerti, due campi di beach volley e uno da tennis- dice Vincenzo Lo Presti, presidente dell’Asd Agòn-. C’è anche un club house ristorante all’interno di un edificio storico dell’800.” Per l’inaugurazione spazio anche alla solidarietà con la presenza di giovani diversamente abili che hanno avuto la possibilità di provare i campi. “Il Padel sta continuando a credere- dice Giorgia Marchetti, giocatrice della nazionale italiana di padel numero 83 al mondo e numero 8 in Italia l’inaugurazione di nuovi campi è una buona notizia anche per noi professionisti.”

Roberto Agnini, Tecnico Fiduciario regione Lazio,si sofferma sulla qualità dei campi: “Un prodotto buono, Italian padel è la leader del mercato. La Sicilia è la seconda regione per quantità di campi da padel, se va avanti così può diventare anche la prima, superando il Lazio”.

Ad Aragona presente anche la Fit (federazione italiana tennis): “Noi della federazione- dice Adriano Sammatrice- segretario Regionale del settore padel- abbiamo il compito di portare qui eventi importanti”.

Giorgio Giordano , presidente federazione tennis Sicilia sottolinea: “Nel 2021 abbiamo avuto cinque giovani siciliani convocati nella nazionale per i mondiali juniores in Messico, tre veterani per i mondiali a Las Vegas e lo scorso ottobre ben 8 ragazzi siciliani convocati nella nazionale per gli europei in Spagna, questo significa che stiamo lavorando bene nel settore giovanile”. Si terranno lezioni per i bambini, per il pubblico femminile “si cercherà di andare incontro a tutte le esigenze”, dice Stefano Di Paola, maestro e direttore tecnico del club di Aragona.