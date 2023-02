Terremoto 7.9 in Turchia, in Sicilia allerta tsunami ridimensionato

Nella notte, dopo il forte terremoto che ha colpito la Turchia magnitudo 7.9, la Protezione Civile ha diramato l’allarme per un possibile tsunami nel Sud Italia, in particolare per le coste di Calabria, Puglia e Sicilia. Sono stati allertati tutti i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, compreso quello di Agrigento, pronti ad intervenire. Per fortuna, questa mattina, si è allentato il rischio onde di maremoto. “Dalle prime informazioni l’allarme sembra ridimensionato”, ripetono dalla Protezione civile.