Eventi Culturali dopo la proclamazione di Agrigento capitale della cultura 2025: anche un corso di fotografia digitale

Boom di Eventi Culturali dopo la proclamazione di Agrigento capitale della cultura 2025.

Il 2025 sarà l’anno di Agrigento nominata Capitale Italiana della Cultura. Per l’occasione, ci si prepara con un programma ricco di eventi e iniziative di vario genere che faranno godere del patrimonio artistico e culturale della città. Tra queste si inserisce la seconda edizione del corso di fotografia digitale con Samantha Capitano Photography.

Un corso altamente formativo e professionalizzante. In programma lezioni per tre Sabati ( dalle 16.00 alle 19.00 ), 15 il 22 e

il 29 Aprile prossimi, nella sede di Via Atenea

di Immagina Coworking, e ben 4 workshop

tematici nei luoghi più iconici della città di Agrigento. I workshop pratici offriranno l’opportunità di applicare le tecniche apprese durante le lezioni teoriche nella pratica, per vivere insieme una grande esperienza fotografica con il costante supporto