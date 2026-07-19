La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, anche nel 2026, si conferma al primo posto nella classifica delle spiagge italiane più amate. Emerge dall’elaborazione di Holidu sulla base delle valutazioni e delle recensioni pubblicate su Google Maps.
Con un punteggio di 4,9 su 5 e 3.134 recensioni, la spiaggia lampedusana resta il punto di riferimento per chi è alla ricerca del mare più bello d’Italia.
Invariate anche le altre due posizioni del podio. Cala Mariolu, nel comune di Baunei, si piazza al secondo posto con 4,8 punti e 6.571 recensioni, mentre la Spiaggia di Tuerredda, a Teulada, completa il podio con 4,7 punti e oltre 17.500 recensioni, il dato più alto dell’intera classifica.
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