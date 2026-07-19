Sono numerosi gli incendi in Sicilia, colpita da un’ondata di estremo caldo. Case minacciate e danni alle reti elettriche e idriche. In provincia di Agrigento è ripreso l’incendio tra Cammarata e Castronovo di Sicilia e a preoccupare è il vasto fronte di fuoco a Cammarata vicino le abitazioni. L’intera provincia è circondata dai roghi. Non c’è elicottero della Forestale pronto ad intervenire perché impegnato in altre emergenze. Altri incendi sono stati segnalati ad Agrigento, Joppolo Giancaxio, Bivona. L’intero panorama della provincia è offuscato dall’afa e dal fumo.

A Enna sono state evacuate decine di villette in contrada Baronessa e diversi condomini a Enna Bassa tra l’ospedale e il quadrivio. Attivi anche gli interventi in via Tiziano, in contrada Papardura e in contrada Mulinello lungo la Sp 4. Nel Ragusano, sulla collina di Monserrato a Modica, il vento e le alte temperature hanno alimentato un incendio che ha minacciato le case, richiedendo l’intervento di Canadair ed elicotteri. Nel corso delle operazioni di spegnimento, la caposquadra del Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi è stata colpita da un malore causato dallo sforzo, ma è stata già dimessa dall’ospedale.

Fiamme ad Agira (contrada Mangiagrilli e altre zone del territorio e a Campofranco località Chiartasi in provincia di Caltanissetta.

A Siracusa in contrada Tivoli, spiega la Protezione Civile in una nota, i danni provocati dal fuoco alle linee principali hanno lasciato circa 50 famiglie senza luce e acqua nella scorsa notte; l’Enel ha programmato i ripristini, mentre il Servizio Territoriale ha attivato l’assistenza alla popolazione e un punto acqua straordinario con un’autobotte del Drpc gestita dal volontariato di Canicattini Bagni. Un altro fronte ha impegnato i soccorsi in strada Capo Murro di Porco.

Nel Palermitano sono in corso roghi a Cerda, lungo la strada Statale 120 vicino alle tribune, Bolognetta/Villafrati (contrada Liberto zona Boscolo), San Cipirello (contrada Case Dalia) e San Giuseppe Jato, a ridosso della zona archeologica; nell’Agrigentino e nel Nisseno gli interventi di spegnimento sono a Joppolo Giancaxio, Bivona-Palazzo Adriano e in contrada Bommara a Butera.

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