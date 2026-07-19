Drammatico episodio a Sciacca. Nove cani sono stati lasciati per lungo tempo su un terrazzo, completamente esposti al sole cocente di questi giorni. Quattro sono stato ritrovati morti a causa del caldo. A fare la scoperta gli agenti della Polizia Municipale di Sciacca in un’abitazione del centro storico dopo una segnalazione. Intervenuti anche i veterinari dell’Asp di Agrigento e il personale dell’Ufficio Benessere Animale e Randagismo. L’immobile è risultato disabitato. Il proprietario è arrivato solo dopo.

Quando gli agenti hanno raggiunto il terrazzo, si sono trovati davanti l’orrore puro: due cuccioli ancora vivi, ma in condizioni disperate, disidratati, in convulsioni, la madre, stremata dal caldo, due cani adulti, anch’essi in sofferenza estrema e, soprattutto, quattro cuccioli morti. I cuccioli sopravvissuti sono stati stabilizzati dai veterinari e trasferiti in una clinica: sono fuori pericolo. Il proprietario dell’immobile è stato denunciato per maltrattamento e uccisione di animali d’affezione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp