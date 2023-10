Hanno fatto eco oggi le ultime battute delle riprese al Teatro Pirandello di Agrigento, un set che è stato tenuto blindatissimo per tutta la settimana. Il motivo? Le riprese del film “Eterno Visionario” diretto da Michele Placido, che racconta la vita del Premio Nobel Luigi Pirandello. Questa settimana è stata riservata alle sequenze chiave, in particolare una scena delle prove e la prima messinscena dei “Sei personaggi in cerca d’autore”, con fischi del pubblico e lancio di monetine sul palco da parte di comparse agrigentine che contestano il grande drammaturgo gridando “manicomio, manicomio”.

Successivamente, le riprese si sposteranno nella Valle per raccontare il momento in cui Pirandello porta la sua compagnia teatrale a visitare i templi e le rovine greche. Gli attori, alloggianti nei vari alberghi cittadini, iniziano le giornate presto con prove di costume e trucco, per poi dedicarsi alle riprese fino a tarda sera.

L’attrice Guia Jelo interpreterà il ruolo della madre nei “Sei personaggi”, un ruolo che fu originariamente di Jone Frigerio, un’attrice a cui l’attrice catanese si ispira. Il Teatro Pirandello, dedicato al drammaturgo, ospita la “scena madre” del “presunto fiasco” della prima messinscena dei “Sei personaggi” avvenuto al Teatro Valle di Roma nel 1921.

Il film “Eterno Visionario” è un accurato “biopic” che ricostruisce la biografia di Luigi Pirandello. Il protagonista è Fabrizio Bentivoglio, il cui trucco lo fa sembrare straordinariamente simile al grande Maestro. Altri attori nel cast includono Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Antonietta Portulano e Federica Luna Vincenti come Marta Abba, che è anche la produttrice del film. Michele Placido, noto per la sua affinità con Pirandello, dirige il film e recita in un ruolo secondario.

Dopo Agrigento, la produzione si sposterà in Belgio per ricostruire una parte di Bonn in Germania, luogo considerato da Pirandello come “terra d’esilio volontario”, dove il Premio Nobel si laureò all’Università. Prima la troupe si sposterà alla Spighetta di Realmonte per girare in riva al “mare africano”.

Oltre a numerosi professionisti, molte comparse agrigentine e non solo hanno partecipato alle riprese, tra cui Ciro Fuschino e Michele Lorgio, due agrigentini che condividono la loro esperienza nel film.