Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo, accogliendo le richieste dei difensori degli imputati, gli avvocati Leonardo Marino e Angelo Asaro, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, per Nizar Harrabi, 35 anni, originario della Libia e Labe Diallo, 23 anni, della Guinea, accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate.

La vicenda risale al 30 ottobre del 2021, quando un 43enne tunisino che si trovava in piazza Ravanusella, ad Agrigento, sarebbe stato picchiato con calci e pugni e rapinato di 1.400 euro. Il pubblico ministero Cecilia Baravelli, aveva chiesto il rinvio a giudizio. Il giudice ha invece prosciolto i due immigrati.