Un’ora di sonno in più grazie al passaggio dall’ora legale all’ora solare. Il passaggio avverrà questa notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Precisamente alle ore 3 le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un’ora indietro e portarle alle 2. Con il passaggio all’ora solare, potremo disporre di 60 minuti di luce in più al mattino, ma le giornate saranno più brevi. Il buio calerà prima. In primavera, nella notte tra il 30 e il 31 marzo 2024, le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti e tornerà l’ora legale.