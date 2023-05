Le parole della genitorialità, interessante convegno all’IC Esseneto. Guarda le interviste video >>>

Si è svolto questo pomeriggio l’atteso incontro con “Generazioni consapevoli”, l’organizzazione no profit che persegue finalità di natura educativa, formativa, culturale e sociale, mirate a sensibilizzare e ad orientare genitori, studenti, insegnanti, operatori e soggetti sociali, culturali, scolastici, professionali ed istituzionali, sui temi dei rapporti intergenerazionali, di educazione ecc. Il tema dell’incontro odierno è stato “Le parole della genitorialita”. La presidente dell’organizzazione prof.ssa Giovanna Cavaleri ha ringraziato e salutato il Dirigente scolastico prof.Francesco Catalano per l’opportunità di incontrare presso il nostro Istituto docenti e genitori che hanno risposto calorosamente a tutti gli imput forniti dal professore Formica, docente associato dell’Università di Messina. L’ incontro è stato moderato magistralmente dalla giornalista e nostra docente prof.ssa Daniela Spalanca che ha guidato la coversazione e creato diversi spunti tematici con domande sul tema oggetto della discussione. Ha chiuso infine il dibattito il Dirigente scolastico Francesco Catalano che ha ringraziato tutti i presenti e in modo particolare il prof.Formica che con grande preparazione ha saputo spiegare e raccontare la propria esperienza di pscoterapeuta e di genitore.