Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo. La Protezione civile regionale ha infatti diramato per la provincia di Agrigento l’allerta “gialla” il livello di preallerta per la giornata del 20 maggio. In particolare, secondo il bollettino, per le prossime 24-36 ore sono previsti venti da forti a burrasca, mareggiate e intensi temporali, con possibili grandinate e allagamenti. Piogge sparse sono previste anche per domenica 21.