Una sconfitta pesante per l’Akragas, che cede 1-0 all’Enna all’Esseneto, evidenziando i consueti limiti e una crisi ormai cronica. Con Leveh out per infortunio, Bonfatto è costretto a scelte obbligate, ma la squadra non incide: il primo tempo è piatto e senza emozioni, mentre l’Enna sfrutta i demeriti avversari per portare a casa i tre punti.

Dregan 4 – L’indecisione sul gol è da matita rossa e compromette l’intera gara. Non trasmette mai sicurezza.

Da Silva 5 – Prova a tenere la linea difensiva, ma è costantemente in ritardo. Lontano dalla sufficienza.

Rechichi 5 – Fatica a contenere gli attaccanti avversari e si fa anche ammonire. Gara opaca.

Di Stefano 5 – Prestazione poco incisiva, sostituito a inizio ripresa.

Di Rienzo 4 – Commette l’errore decisivo che regala il gol a Barile. Distratto e insicuro per tutta la partita.

Ferrigno 5 – Prova qualche iniziativa, ma è poco concreto e viene sostituito presto.

Meola 5 – Non incide mai a centrocampo, dove si lascia sopraffare dalla fisicità degli avversari.

Palazzolo 4.5 – Gara senza idee e piena di errori. È il simbolo di un centrocampo privo di identità.

Grillo 5 – Si sbatte, ma non trova mai lo spazio giusto per rendersi pericoloso.

Lo Faso 4.5 – Lontano parente del giocatore ammirato in passato. Sbaglia tutto quello che può sbagliare.

Tuccio 6 – L’unico a salvarsi, mostrando almeno un po’ di grinta e volontà, ma è troppo solo.

Sostituti

Sofrà sv – Gioca troppo poco per incidere.

Galliano 4 – Entra e peggiora la situazione, apparendo confuso e fuori posizione.

Centorbi 5 – Porta un po’ di freschezza, ma non abbastanza per cambiare il volto della gara.

Violante 5 – Impatto minimo sul match.

Prestigiacomo sv – Non ha tempo per incidere.

Allenatore: Bonfatto 4 – Una squadra senza idee, senza grinta e senza identità. La gestione dei cambi non porta alcun beneficio. Il progetto sembra ormai fuori controllo.

