L’Akragas cade ancora, stavolta contro l’Enna, e lo fa nel modo peggiore possibile: una prestazione opaca, priva di carattere, che congela i biancazzurri all’ultimo posto, sempre più isolati dalla zona salvezza.

Il primo tempo è una desolazione totale, senza alcuna emozione sul campo e con i tifosi di casa ammutoliti, lasciando spazio ai cori dei sostenitori gialloverdi. Ma è nella ripresa che arriva la stoccata decisiva: al 5’, una disastrosa indecisione tra Di Rienzo e Dregan spalanca la strada a Barile, che sigla il gol partita. L’Esseneto sprofonda in un silenzio glaciale, interrotto solo dalla rabbia della curva, che si scaglia contro squadra, società, patron Deni e il direttore sportivo Cammarata.

La contestazione è feroce: giocatori invitati “ad andare a lavorare” e tifosi che abbandonano gli spalti prima del triplice fischio. Una scena desolante che fotografa il momento più buio della stagione per la formazione allenata da Bonfatto.

Il tabellino

Akragas 0 – Enna 1

Marcatori: 5’ st Barile

AKRAGAS (4-3-3):

Dregan 4; Da Silva 5, Rechichi 5, Di Stefano 5 (6’ st Sofrà sv; 24’ Galliano 4), Di Rienzo 4 (6’ st Centorbi 5); Ferrigno 5 (6’ st Violante 5), Meola 5, Palazzolo 4.5; Grillo 5, Lo Faso 4.5 (41’ st Prestigiacomo sv), Tuccio 6.

A disp.: Gerlero, Prestigiacomo, Di Stefano, Sinatra, Santapaola.

All.: Bonfatto 4.

ENNA:

Simeoli 6; Espasa 6, Moreso 6, Cicirello 6, Timmoneri 6 (34’ st Rotella 6), Carbone 6, Otero 6 (16’ st Kalombola 6), Batista Sema 6, Barile 6.5 (23’ st Lusha 6), Nardella (5’ st Mbaye), Amenta 6.

A disp.: Delizia, Bamba, Cristiano, Guadalupo, Longhi.

All.: Pagana 6.

Arbitro: Cerqua di Trieste 6

Ammoniti: Espasa (27’ pt), Carbone (30’ st), Rechichi (38’ st)

Angoli: 2-3

Recupero: 2-7

Un punto di non ritorno per l’Akragas, chiamato ora a un drastico cambio di rotta per evitare un epilogo già scritto.

