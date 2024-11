La Moncada Agrigento torna dalla trasferta di Vicenza con l’amaro in bocca, sconfitta 75-71 al termine di una gara intensa ma segnata da un blackout nel terzo quarto. Una frazione da incubo per i biancazzurri, che hanno concesso un parziale di 23-8, permettendo ai padroni di casa di ribaltare il risultato dopo un primo tempo dominato da Agrigento, chiuso sul 28-39.

Nonostante il momento buio, la squadra di Quilici ha mostrato carattere nella quarta frazione, arrivando a un passo dall’impresa. Decisivo, però, l’errore di Piccone sull’ultima tripla che avrebbe potuto riscrivere la storia del match. Una scelta discutibile, considerando la serata negativa del playmaker (scarso feeling con il canestro), con la responsabilità che ricade in parte sul coach, che avrebbe potuto puntare su Caiazza, autore di una prestazione energica e con una mano più calda.

L’assenza di Morici ha pesato sull’economia del gioco agrigentino, così come le percentuali al tiro da tre (7/27) e i soli 34 rimbalzi catturati, dati che lasciano spazio a riflessioni. Agrigento ha comunque mostrato una buona rotazione, dando minuti importanti a Dennis e Orrego, oltre ai veterani Chiarastella e Miccoli.

Vicenza, reduce da quattro vittorie consecutive, ha confermato la propria solidità, specialmente sotto i tabelloni, dove è stata più costante nel capitalizzare i rimbalzi offensivi. Il break iniziale (0-6) e i numerosi timeout chiamati dai coach hanno scandito una gara tattica, dove il pubblico ha assistito a continui ribaltamenti di fronte.

Agrigento deve fare tesoro degli errori, ma il cuore messo in campo dimostra che la squadra c’è. Peccato per l’occasione sfumata, ma il campionato è lungo, e con un pizzico di lucidità in più, queste gare possono avere un epilogo diverso. Vicenza, però, ha meritato la vittoria per continuità e determinazione nei momenti cruciali.

Pallacanestro Vicenza – Moncada Energy Agrigento 75-71

Pallacanestro Vicenza: Ucles 2, Da Campo 15, Gasparin 11, Cucchiara 19, Bwohuocha 6, Almasi 16 21, Cecchin, Zovico , Vanin 6, Carr, Presutto , Marangoni. All. Ghirelli

Moncada Energy Agrigento: Scarponi 21, Chiarastella 6, Martini 6, Piccone 14, Miccoli 8, Morici, Disibio 10, Peterson 2, Erhaghewu 2, Caiazza 18, Orrego. All, Quilici

Arbitri: Giuseppe Scarfò, Samuele Riggio

Note: parziali: 12-19, 16-20, 23-8, 24-24

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp