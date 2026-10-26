C’è una banda organizzata e specializzata che sta tenendo sotto scacco i vigneti dell’Agrigentino. L’ultimo pesante raid è andato in scena ieri notte in contrada Margiovitale, nel territorio di Castrofilippo, dove i malviventi sono riusciti a portare via ben una tonnellata di uva da tavola di ottima qualità. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri da due fratelli del posto, rispettivamente di 54 e 47 anni.

I ladri hanno agito con estrema rapidità nel buio della notte, dileguandosi con il bottino senza lasciare tracce. Per le vittime il danno economico è pesantissimo, amplificato dal fatto che il raccolto non era protetto da alcuna polizza assicurativa.



L’episodio riaccende con forza l’allarme sicurezza nelle aree rurali: si tratta infatti del secondo colpo in pochissimi giorni a Castrofilippo, dopo il furto di altri 400 chili di uva registrato in un’altra azienda della zona. La frequenza ravvicinata e le modalità d’azione confermano il forte sospetto di un piano mirato a rifornire il mercato nero nel momento clou della raccolta. Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma, che hanno già intensificato le pattuglie lungo le strade rurali.

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