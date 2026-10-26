Ignoti malviventi sono riusciti a introdursi nei padiglioni che ospitano gli “Invalidi civili” e il “Consultorio familiare” all’interno della Cittadella Sanitaria di viale della Vittoria ad Agrigento, devastando i distributori automatici di snack e bevande per svuotare le cassette delle monete.

L’azione, fulminea e distruttiva, ha però fatto scattare l’allarme della struttura. Sul posto sono immediatamente accorse le Volanti della Questura e il personale della Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Nel frattempo, è scattata una massiccia caccia all’uomo lungo le vie limitrofe nel tentativo di intercettare i ladri in fuga.

Il colpo si inserisce in una preoccupante scia di furti analoghi che da settimane prende di mira scuole ed enti pubblici del capoluogo agrigentino.

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