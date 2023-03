LDA ospite del “Città dei Templi”, bagno di folla tra i fan (VIDEO)

Il Centro Commerciale Città dei Templi torna ad ospitare personaggi del mondo dello spettacolo ed è subito bagno di folla per LDA. Ironia della sorte, l’ultima volta che il centro commerciale di Agrigento aveva ospitato un cantante era stato nel 2019 con il papà Gigi D’Alessio. Ora è il turno del figlio, Luca D’Alessio, in arte LDA e fresco dei successi a Sanremo e ad Amici di Maria De Filippi. Il rapper che ha firmato autografi sul suo nuovo album “Quello che fa bene” ha rilasciato al nostro giornale un’intervista esclusiva. Il cantante, ha subito dopo incontrato i fan per firmare le copie del nuovo album e posare per le foto. Un bagno di folla, un successo annunciato, per il Città dei Templi che si conferma centro di aggregazione sociale e organizzatore di grandi eventi. GUARDA IL VIDEO >>>