Con la moto finisce contro un’auto: 23enne in gravi condizioni

Un ventitreenne narese è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato in piazza Cavour a Naro. Il giovane viaggiava in sella ad una moto Husqvarna che si è schiantata contro un’autovettura Bmw. Soccorso dagli operatori sanitari del 118 è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Il ragazzo, comunque, era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Nell’incidente è rimasta danneggiata anche una Fiat Sedici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione cittadina.