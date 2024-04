Due lavoratori “in nero” su due presenti e mancanza di misure di sicurezza. Ad eseguire l’ispezione in un cantiere nel centro di Sambuca di Sicilia, sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento. A finire nei guai sono stati il titolare della ditta che si sta occupando dei lavori e il responsabile della sicurezza del cantiere.

Un imprenditore sessantenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, perché ritenuto responsabile di omessa sorveglianza sanitaria, per non avere consegnato i dispositivi protezione individuale, mancata formazione ed informazione, utilizzo del quadro elettrico privo di certificazione, mancanza di servizi igienici e utilizzo scale a mano non a norma.

Denunciato anche un cinquantacinquenne, coordinatore e responsabile della sicurezza del cantiere, perché ritenuto responsabile di omessa sospensione dei lavori in caso di accertato pericolo grave e imminente. Nel corso del controllo due operai, su due presenti in cantiere, sono risultati completamente “in nero”.

Gli specialisti dell’Arma, dopo avere accertato le omissioni dell’impresa, hanno elevato ammende per circa 52.000 euro e sanzioni per complessivi 20.000 euro. L’attività imprenditoriale è stata sospesa.