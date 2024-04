Le dinamiche dell’infedeltà coniugale sono sempre state oggetto di interesse e dibattito, ma un recente sondaggio condotto da Incontri-ExtraConiugali.com ha portato alla luce alcuni dati sorprendenti, posizionando Agrigento al primo posto in Sicilia per la percentuale di mamme che tradiscono il proprio partner.

Secondo il sondaggio, condotto su un campione significativo di donne, il 52% delle madri intervistate ha ammesso di aver tradito almeno una volta il proprio partner. Un dato che sorprende per la sua rilevanza, soprattutto considerando il contesto familiare e sociale in cui si trovano queste donne.

Ma perché le mamme tradiscono? Il sondaggio ha individuato diverse motivazioni dietro questo comportamento. Al primo posto, con il 55%, c’è la mancanza di attenzione da parte del partner, che include sia l’assenza fisica che emotiva, nonché la insoddisfazione sessuale. Segue la noia generale (25%) e il desiderio di vendetta (12%) nei confronti di un partner traditore.

Ciò che emerge in modo ancora più sorprendente sono le strategie adottate dalle madri per gestire le loro avventure extraconiugali. L’alto numero di mamme che modificano l’agenda dei figli (78%) per incontrare l’amante e che addirittura telefonano all’amante in presenza dei bambini (75%) rivela una realtà complessa e controversa.

Ma quali sono le città in cui le mamme tradiscono di più? Secondo i dati raccolti da Incontri-ExtraConiugali.com, Roma si posiziona al primo posto con il 75,3%, seguita da Napoli, Bergamo, Milano e altre città italiane. Sorprendentemente, la Sicilia emerge come una delle regioni meno infedeli, con Agrigento al primo posto con solo il 19% di madri traditrici.

Le percentuali più alte di infedeltà femminile in Sicilia si registrano a Ragusa, Catania e Siracusa, evidenziando una variazione significativa all’interno dell’isola.

In conclusione, i dati forniti dal sondaggio evidenziano una realtà complessa e variegata, in cui le mamme si trovano spesso ad affrontare sfide emotive e relazionali complesse, trovando nell’infedeltà una forma di sfogo o di ricerca di gratificazione personale.