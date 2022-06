Lavori rete idrica di Agrigento, pubblicato il bando

Si avvia la realizzazione delle “opere di ristrutturazione ed automazione per l’ottimizzazione della rete idrica di Agrigento”. “Una grande ed epocale opera- dicono i consiglieri comunali Alfano, Cacciatore, Cirino, Contino, Nobile, Settembrino, Sollano e Vaccarello- che prevede anche il rifacimento della rete stradale.” L’UREGA (Ufficio regionale espletamento gare di appalto) ha già pubblicato il bando di gara. Certamente le opere inizieranno entro l’anno. “L’iter di questa grande opera è stato molto travagliata- continuano i consiglieri-. Ha subito diverse traversie dalla progettazione avvenuta nel 2007, tant’è che si temeva fino all’anno scorso la perdita del finanziamento. L’impegno del Sindaco Miccichè e la solerzia dell’onorevole Roberto Di Mauro hanno scongiurato il pericolo ed avviato tutto il percorso alla concretezza. Importante occasione di lavoro per tutti gli agrigentini e di progresso per la città.”