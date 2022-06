Ultima chiamata per Agrigento, La serie A2 passa per il PalaMoncada (VIDEO)

Ultima chiamata per Fortitudo Agrigento e Real Sebastiani Rieti. La serie A2 passerà per il PalaMoncada e si deciderà a gara 5 mercoledì 21 giugno, alle ore 20,30. Una sfida che vale l’intera stagione, la possibilità di coronare il sogno della promozione. Per riuscirci gli uomini di coach Catalani dovranno resettare tutto, falliti due match-point in terra laziale, ai biancoazzurri resta l’ultima possibilità per firmare un’impresa storica in un PalaMoncada che si annuncia ancora una volta caldissimo. Agrigento avrà dalla sua il fattore campo, ma dovrà fare i conti anche con l’assenza della sua colonna portante; il capitano Albano Chiarastella sarà in panchina ma solo per dare manforte ai compagni. La squadra di Catalani priva del suo leader ha retto l’urto al PalaSojourner finché ha potuto in occasione di gara 3 e 4, per poi cedere il passo alla Sebastiani, pur uscendo dal campo a testa alta, con la consapevolezza di aver dato il massimo. Ora però non sono più ammessi appelli, se si vuole completare l’opera e centrare l’obiettivo bisognerà commettere pochi errori e rimanere lucidi nei momenti topici della sfida che può essere decisa da dettagli. Il conto totale dice 2-2, che vuol dire chi vince va in A2, chi perde rimane in B. “Inferno o paradiso”, come l’hanno definito i tifosi che già dalle prime ore della prevendita si sono assicurati i tagliandi per assistere alla sfida. Agrigento è ancora viva, non arresa, orgogliosa ed anche pensante. E Tanto Bruno che di campionati ne ha già vinti ha solo sensazioni positive: “Siamo carichi – ha detto al nostro giornale – abbiamo bisogno del sostegno del pubblico e il resto lo deve fare il pubblico perché sicuramente ne abbiamo bisogno. Dobbiamo dare tutto, perché è da agosto scorso che lavoriamo, ci siamo guadagnati il diritto di giocare la gara decisiva in casa e non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione”. Si prospetta dunque una finale magnifica e torrida, per cuori forti che premiarà, giustamente, la squadra più fresca e lucida. Non vede l’ora di giocare Lorenzo Ambrosin. “Qui conta solo vincere – dice – ed io voglio solo vincere, non vedo l’ora di scendere in campo. Ho sensazioni positive ho visto i miei compagni molto carichi e l’energia che abbiamo attorno è positiva. Conosco il nostro pubblico, saprà darci l’affetto di cui abbiamo bisogno”. Poi Ambrosin si rivolge ai compagni: “Dobbiamo essere concentrati e solidi”. (Domenico Vecchio)