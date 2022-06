Covid in provincia di Agrigento: accertati altri 97 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma accertasti altri 97 nuovi casi positivi, a fronte di 1.172 tamponi processati. Emerge dal bollettino giornaliero dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 103.030 (1 marzo 2020 – 20 giugno 2022). In totale i guariti sono 100.482. Gli attuali positivi sono 1.986, di cui 1.965 in isolamento domiciliare, e 21 ricoverati in ospedale. Sono i due i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 al presidio ospedaliero riberese. Complessivamente 562 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 439.193 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 20 giugno 2022 sono 379.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 20 giugno: Agrigento 14.129 (379 attuali contagiati, 13.693 guariti e 57 deceduti); Alessandria della Rocca 503 (6 attuali contagiati, 495 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.937 (46 attuali contagiati, 1.883 guariti e 8 deceduti); Bivona 844 (35 attuali contagiati, 808 guariti e 1 deceduto); Burgio 540 (1 attuale contagiato, 536 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 320 (6 attuali contagiati, 311 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 607 (8 attuali contagiati, 593 guariti, e 6 deceduti); Camastra 545 (3 attuali contagiati, 536 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.504 (24 attuali contagiati, 1.477 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.589 (37 attuali contagiati, 2.532 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.891 (153 attuali contagiati, 9.680 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.814 (21 attuali contagiati, 1.784 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 723 (5 attuali contagiati, 712 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 762 (6 attuali contagiati, 752 guariti e 4 deceduti); Cianciana 767 (20 attuali contagiati, 741 guariti e 6 deceduti); Comitini 229 (7 attuali contagiati, e 222 guariti); Favara 9.920 (216 attuali contagiati, 9.673 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.176 (20 attuali contagiati, 1.152 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 291 (2 attuali contagiati, 288 guariti e 1 deceduto); Licata 7.801 (106 attuali contagiati, 7.653 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 349 (2 attuali contagiati, 346 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.545 (43 attuali contagiati, 2.486 guariti e 16 deceduti); Montallegro 609 (9 attuali contagiati, 592 guariti e 8 deceduti); Montevago 527 (21 attuali contagiati, 504 guariti e 2 deceduti); Naro 1.473 (15 attuali contagiati, 1.445 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.732 (56 attuali contagiati, 5.638 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.125 (97 attuali contagiati, 4.011 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.863 (13 attuali contagiati, 1.842 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.092 (49 attuali contagiati, 3.024 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.584 (15 attuali contagiati, 2.555 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.191 (30 attuali contagiati, 1.156 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.571 (55 attuali contagiati, 4.483 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 898 (20 attuali contagiati, 850 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 772 (30 attuali contagiati, 732 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.708 (17 attuali contagiati, 1.685 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 343 (12 attuali contagiati, 330 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 471 (16 attuali contagiati, 453 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.342 (47 attuali contagiati,1.284 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 864 (45 attuali contagiati, 816 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.865 (271 attuali contagiati, 8.545 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.388 (20 attuali contagiati, 1.361 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 276 (2 attuali contagiati, 273 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.