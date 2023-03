Festa del Mandorlo, il comune approva le “spese”

Il mandorlo in fiore costerà in totale 348mila 500 euro. Spese sostenute dal Comune di Agrigento, dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, dalla Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi e dal Distretto Turistico (DMO). ” E’ stato elaborato un programma condiviso ed è stata concordata la distribuzione dei compiti e dei corrispondenti impegni economici”, si legge nella delibera approvata dalla giunta Miccichè. 80mila euro la somma a carico del comune di Agrigento: 50mila euro per il trasferimento dei gruppi in pullman; 20mila euro per service audio e luci; 7.500 per i bagni chimici e 2.500 è il costo previste per le fiaccole da dare ai gruppi per le sfilate. “50mila euro- si legge nella delibera- son0 finanziati con proventi dell’imposta di soggiorno, 30mila arrivano da parte dell’assessorato Regionale Turismo Sport Spettacolo che ha concesso all’ente comunale un cofinanziamento”. Il Parco archeologico assicurerà l’ ospitalità ai gruppi partecipanti e gli spettacoli al Palacongressi e nella Valle dei Templi. Il consiglio del parco ha deliberato un contributo di 200mila euro che sarà formalizzato venerdì prossimo durante l’approvazione del bilancio, strumento senza il quale non è possibile operare. “Sosteniamo alcuni servizi come l’accoglienza e metteremo a disposizione i nostri luoghi, come il tempio della Concordia”, ha detto il direttore del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta.