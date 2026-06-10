COMUNICATO STAMPA

In attesa dell’imminente proclamazione ufficiale del nuovo Sindaco di Agrigento

In veste di Presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza (MIG) e, con profonda partecipazione umana, anche come figlia di Alberto Re, rivolgo al neo eletto Sindaco di Agrigento, , i più sinceri auguri per l’avvio del suo mandato amministrativo.

A nome del MIG, desidero esprimere l’auspicio che il nuovo Sindaco possa guidare la città nel segno del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità, interpretando pienamente il ruolo di sindaco di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna. La gentilezza, infatti, non rappresenta soltanto un valore individuale, ma una concreta pratica civica, capace di rafforzare il dialogo, valorizzare la partecipazione e promuovere politiche orientate alla cura delle persone e allo sviluppo armonico del territorio.

Nel mio percorso personale porto con me una ferita profonda, legata alla perdita di mio padre, Alberto Re, avvenuta in un contesto segnato da dinamiche di speculazione mediatica e sociale. Tale esperienza rafforza oggi la mia convinzione circa la necessità di un’agenda pubblica attenta alla tutela della dignità degli individui, al contrasto della disinformazione e alla promozione di una comunicazione istituzionale responsabile, equilibrata e rispettosa. Confido che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Sodano saprà fare propri questi principi nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il Movimento Italiano per la Gentilezza rinnova sin d’ora la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale per la realizzazione di iniziative volte a diffondere la cultura del rispetto, sostenere le fragilità e promuovere pratiche amministrative trasparenti e partecipate. Auspichiamo l’avvio di un percorso condiviso, orientato al bene collettivo e al rafforzamento del senso di comunità.

Un auspicio di buon lavoro è rivolto, altresì, alle forze di opposizione, il cui contributo sarà fondamentale per garantire equilibrio democratico, vigilanza e partecipazione costruttiva nell’interesse della città.

Al Sindaco Michele Sodano giungano, pertanto, i nostri più sentiti auguri di buon lavoro, con l’invito a guidare Agrigento con equilibrio, ascolto e gentilezza.

Cordiali saluti

Natalia RePresidenteMovimento Italiano per la Gentilezza (MIG)Delegata del World Kindness MovementMembro del Board K20

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp