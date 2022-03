Lavori di manutenzione straordinaria degli Istituti scolastici saranno effettuati a Ribera e a Sciacca

Interventi di manutenzione straordinaria saranno realizzati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per le scuole del gruppo 8 riguardanti gli istituti superiori di Ribera e Sciacca. A Ribera si interverrà sull’I.I.S “F.CRISPI”.- Istituto magistrale “F. Crispi”; l’I.I.S. “F.CRISPI”.- Liceo Sperimentale “F. Crispi” l’I.I.S. “F.CRISPI”- I.T.C. e G. “Giovanni XXIII “. A Sciacca sono stati progettati lavori di manutenzione straordinaria per l’I.I.S. “FAZELLO”- Liceo Classico “Fazello”, l’I.I.S. “FAZELLO”- Istituto d’Arte “Bonachia”, l’I.I.S. “A. VETRANO”- I.T.A. “Vetrano” e I.P.S.O.A. “Molinari”, l’ I.I.S. “A. VETRANO” – “Convitto Alberghiero” e il Liceo Scientifico “FERMI”.

La progettazione eseguita dal settore “Edilizia Scolastica” prevede un importo a base d’asta di affidamento di €. 197.092,17. Il Libero Consorzio procederà all’affidamento attraverso un’indagine di mercato, svolta in modalità telematica, per individuare i dieci soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’accordo quadro annuale, con un solo operatore economico, dei lavori di manutenzione straordinaria. Le istanze per l’indagine di mercato per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata dovranno pervenire del entro le ore 12:00 del giorno 10 maggio 2022 in modalità telematica e verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il “Portale Appalti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. I lavori previsti riguardano il ripristino edilizio della funzionalità delle scuole; lavori di falegnameria; lavori di sistemazione e/o sostituzione di infissi, vetrate; lavori di impiantistica; lavori di sistemazione di spazi esterni; lavori di ripristino delle condotte fognarie e idriche. Richiesto anche il pronto intervento per eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza.