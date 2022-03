Si presenta il libro “Ho ucciso Enrico Mattei”

Sabato 26 marzo, 18, al Palazzo dei Filippini di Agrigento, Federico Mosso, scrittore torinese classe 1981, presenterà il suo ultimo libro “Ho ucciso Enrico Mattei”, pubblicato dalla casa editrice Gog nel 2021. L’iniziativa è di Roberto Bruccoleri, blogger di letteratura di viaggio, in collaborazione con il Comune di Agrigento.

“Avremo l’onore di ospitare in città Federico Mosso, autore del volume Ho ucciso Enrico Mattei. Il libro – spiega Bruccoleri – tratta le vicende della vita di Enrico Mattei e il suo ruolo cruciale negli equilibri geopolitici dell’Italia e nei suoi rapporti con le cosiddette Sette Sorelle. Figura emblematica quella di Mattei, scomparso tragicamente in un incidente aereo nel 1962, e personalità difficilmente inquadrabile e addestrabile da parte dei poteri forti. Ha provato per quasi un ventennio, dal 1945 alla sua morte nel ’62, a portare di nuovo l’Italia sul tetto del mondo come potenza energetica. Una penna adrenalinica quella di Mosso che, insieme alla vita eclettica e fuori dai ranghi dell’ordinario del grande capo dell’Eni, fa di quest’opera un caposaldo necessario per comprendere uno dei più grandi misteri del Novecento italiano, la morte di Mattei, e allo stesso tempo approfondire la figura di uno degli uomini che fatto grande il nostro Paese nel mondo, pagando caro, e con la vita, il proprio coraggio. Un romanzo storico di straordinaria forza descrittiva e con un lavoro di ricerca encomiabile. Un libro – conclude il blogger Roberto Bruccoleri – che invita il lettore, come l’autore dice nella prefazione, a cercare la verità attraverso la finzione. Senza modestia riteniamo Ho ucciso Enrico Mattei uno dei migliori romanzi storici pubblicati in Italia negli ultimi vent’anni e siamo felici di poterlo presentare nella nostra città”.