Covid, si decidono le sorti dei novemila precari

Nelle prossime ore si decideranno le sorti dei novemila precari reclutati per l’emergenza Coronavirus, e hanno assicurato il loro funzionamento, così come quello di hub, Usca e altri servizi Covid, con i contratti in scadenza il 31 marzo. All’Ars, in commissione Sanità è giunta la circolare dell’assessore alla Salute Ruggero Razza che dovrebbe offrire un sporta di “paracadute”.

Il Consiglio dei ministri ha concesso la proroga fino a giugno per le Usca e per il personale che ci lavora (oltre duemila persone nell’Isola). Gli altri settemila, tra medici specialisti, neolaureati, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari, sperano nell’intervento promesso dal governo regionale. Poi ci sono 2.500 amministrativi reclutati con i click day, senza selezione pubblica.