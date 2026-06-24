La comunità di Ravanusa è in lutto per la piccola di 7 anni che domenica scorsa ha perso la vita sulla spiaggia di Marianello a Licata. “Ci stringiamo tutti, con il cuore spezzato, al dolore della famiglia per la prematura e dolorosissima scomparsa della piccola – afferma il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola -. Non ci sono parole adeguate per colmare un vuoto così grande, ma l’intera cittadinanza si unisce in un abbraccio di profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari”.

Nella giornata di mercoledì 24 giugno il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto, partecipazione e vicinanza alla famiglia. I funerali si terranno alle ore 16:30 presso la Chiesa Madre. “Invitiamo tutta la cittadinanza a raccogliersi nel silenzio e nel rispetto durante lo svolgimento della cerimonia”, conclude il primo cittadino. Il medico legale Alberto Alongi, l’altro ieri, ha eseguito l’autopsia sul corpo della bimba.

L’esame autoptico servirà ad accertare le cause del decesso. La bambina era in spiaggia con i genitori quando avrebbe accusato un malore improvviso che si è rivelato fatale. A nulla è servito l’arrivo degli operatori sanitari del 118 e l’elisoccorso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp