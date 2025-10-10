In un cantiere navale della provincia di Agrigento sono stati riscontrati gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e trovati 4 lavoratori “in nero” su 8 presenti. Ad eseguire l’ispezione, sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari della Guardia costiera e al personale di Arpa. I titolari della struttura, quattro agrigentini, dall’età compresa dai 30 ai 60 anni, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica.

Sono ritenuti responsabili di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione e informazione, non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale ai dipendenti, omesso aggiornamento del documento valutazioni rischi, utilizzo ponteggio non a norma con pericolo caduta dall’alto e utilizzo ponti su ruote non conformi. L’esito del controllo ha portato ad una maxi multa di 40mila euro e alla sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale.

