Il gup del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto il rinvio a giudizio di quattordici imputati, quasi tutti di Canicattì, coinvolti in una maxi inchiesta antidroga. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 15 dicembre prossimo davanti ai giudici della prima sezione del tribunale di Agrigento. Accolta la richiesta del pubblico ministero Elenia Manno. Tra i reati contestati a vario titolo, oltre cinquecento cessioni di crack, anche ricettazione ed evasione.

Sul banco degli imputati siedono: Valentina Lo Manto, 34 anni, di Canicattì; Khemaies Hakimi, 41 anni, tunisino; Kabil Taler, 32 anni, tunisino; Salvatore Mantione, 54 anni, di Canicattì; Cristian Aprile, 23 anni, di Canicattì; Rached Bouaicha, 39 anni, tunisino; Ionut Toderita, 24 anni, della Romania; Costantin Marius Toderita, 26 anni, della Romania; Laura Savaia, 29 anni, di Canicattì; Gioachino Amato, 45 anni, di Canicattì; Salvatore Calderaro, 47 anni, di Canicattì; Giuseppe Sorce, 37 anni, di Canicattì; Mirko Messina, 35 anni, di Canicattì e Beddreddine Ben Fraj, 36 anni, tunisino.

Alcuni degli indagati, nonostante fossero ristretti ai domiciliari, continuavano a spacciare come se nulla fosse. Il crack, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del Commissariato di Canicattì che si sono occupati delle indagini, veniva acquistato anche da giovani e giovanissimi. Negli atti dell’inchiesta viene fuori anche un giro di furti e ricettazione di auto, principalmente Fiat Panda. I reati contestati sono stati consumati tra l’aprile e il giugno 2022.

