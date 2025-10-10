Ignoti ladri si sono intrufolati nell’abitazione di un pensionato novantenne riuscendo a rubare quattro fucili e tre pistole detenute in un armadietto blindato. E’ successo tra Canicattì e Racalmuto. A fare la scoperta è stato l’anziano, una volta recatosi nell’abitazione.

Non è chiaro quando sia stato messo a segno il colpo considerato che l’uomo non tornava in quella casa da circa un mese. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia per fare luce sull’accaduto.

