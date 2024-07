Sorpreso un lavoratore “in nero” e riscontrate numerose irregolarità in uno stabilimento balneare del litorale di Cattolica Eraclea, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento, insieme ai loro colleghi della locale Stazione e al personale ispettivo Sicilia. Il titolare, tra le altre violazioni di natura penale, aveva anche installato un sistema di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Un quarantenne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. E’ ritenuto responsabile di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione e utilizzo impianto video sorveglianza privo di autorizzazione. Come detto, la struttura è risultata dotata di un impianto di telecamere di sorveglianza. Per le irregolarità accertate, nei confronti dell’esercente sono state elevate ammende per circa 16.500 euro e sanzioni pari a 2mila euro.