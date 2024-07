Ladri in azione nell’edificio che ospita gli uffici di Arpa Sicilia – sede di Agrigento – in via Francesco Crispi, nella zona sottostante il viale della Vittoria. Hanno messo a soqquadro alcune stanze, portando via materiale informatico, tra cui un computer portatile.

Il furto è stato commesso nel corso della notte anche se non si conosce l’ora in cui sia avvenuto precisamente. I malviventi si sono introdotti forzando una finestra posta al piano terra dello stabile. Una volta dentro hanno rovistato un po’ ovunque, aprendo cassetti e armadi, poi sono andati diritti nei locali dove si trovava il materiale informatico.

A fare la scoperta, l’indomani mattina, sono stati i dipendenti al momento di iniziare il turno di lavoro. Quindi hanno svolto l’inventario per capire cosa fosse stato rubato. Denuncia è stata presentata ai carabinieri della Stazione di Agrigento. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.