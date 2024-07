E’ arrivato il momento dell’abbraccio della città di Agrigento a San Calogero. Il primo appuntamento è oggi, a mezzogiorno, per l’uscita del Santo dal Santuario, nella prima delle due domeniche di festa. Le due processioni domenicali, coordinate dal rettore del Santuario Don Gerlando Montana Lampo, quest’anno si svolgeranno con il ritorno alle tradizioni. Sarà possibile salire sul fercolo per baciare il Santo in 9 fermate: via Roma di fronte la banca Unicredit, piazza Vittorio Emanuele dopo i carabinieri, Porta di Ponte davanti bar PortaPò, via Atenea all’altezza del bar Cantunera, piazza Monastero Santo Spirito, piazza Peblis Rea, via Duomo Cattedrale, via Garibaldi imbocco via Re e via Garibaldi chiesa San Francesco di Paola.

Si potrà sostare sul sagrato e sulla scalinata quando San Calogero uscirà dal Santuario, però per poter salire la scalinata e per ragioni di sicurezza la Questura l’area deve essere totalmente libera. Alle 11,30 San Calogero sarà sistemato sulla vara, e mezz’ora più tardi, l’uscita portato a spalla dai devoti portatori, lungo il tradizionale percorso: via Aldo Moro, Porta di Ponte, via Gioeni, via Atenea, salita Porcello, salita Santo Spirito, via Foderà, rione San Girolamo, Bibbirria, via Duomo, discesa Seminario, via Sferri, via Garibaldi, con arrivo alla Porta Addolorata.

E torna il noto concorso fotografico che premia le immagini più meritevoli della storica festa di San Calogero. “Fotografa San Calogero”, giunto alla sua tredicesima edizione, premierà le migliori foto a colori e in bianco e nero. La cerimonia di premiazione è in programma per fine luglio.