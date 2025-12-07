Un lavoratore “in nero” e cassette di frutta e verdura posizionate sul marciapiede e sulla strada davanti all’attività senza autorizzazione. Questo l’esito di un controllo effettuato in un market di Agrigento dalle forze dell’ordine. Il proprietario dell’attività commerciale è stato sanzionato sia per la presenza del soggetto senza alcuna garanzia contrattuale, sia per avere occupato abusivamente il suolo pubblico. Elevata una multa di circa 5.000 euro. L’ispezione scattata, l’altro giorno, rientra nell’ambito di controlli finalizzati a garantire il rispetto delle regole.

