E’ caduto da un’altezza di circa tre metri mentre stava svolgendo dei lavori sul tetto di uno stabile di via Francesco Crispi ad Agrigento. Per le fratture multiple riportate nell’impatto con il suolo, è stato trasportato in ospedale “San Giovanni di Dio”, dove è stato disposto il ricovero. Vittima dell’infortunio sul lavoro, un operaio agrigentino, cinquantacinquenne, dipendente di una impresa edile.

I carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno posto sotto sequestro l’intera area interessata. All’operaio sono state riscontrate fratture multiple giudicate guaribili almeno in 40 giorni salvo complicazioni. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i militari dell’Arma, gli specialisti di Asp e il personale dell’Ispettorato del lavoro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp