Lavoratore in nero e mancato rispetto delle norme che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro su un motopesca a Sciacca. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente al personale di Arpa, nell’ambito di controlli al settore ittico. Il proprietario è finito nei guai: è stato denunciato alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di mancata consegna dei dispostivi individuali di protezione, omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione ed informazione. E dovrà pagare 10 mila euro di multe e la sua attività imprenditoriale è stata temporaneamente sospesa. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro sul peschereccio hanno trovato solo un lavoratore “in nero” su uno presente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp