Un incendio è divampato nel piazzale di una ditta di rifiuti nella zona industriale di Agrigento. A bruciare soltanto un cumulo di materassi. Sul posto, dopo la segnalazione al centralino di emergenza, sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Con più uomini e mezzi, visto che sono trascorsi pochi giorni dal rogo scoppiato allo stabilimento Ecoface di Ravanusa. I vigili del fuoco hanno subito circoscritto e spento le fiamme, evitando che potessero estendersi. Le cause della scintilla iniziale sono sconosciute.

