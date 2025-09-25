E’ stata bloccata e rapinata mentre stava per salire sulla sua autovettura parcheggiata in via San Vito, nel centro di Agrigento. La rapina è stata messa a segno l’altra sera intorno alle 22. Vittima una agrigentina, che dopo essere stata immobilizzata è stata costretta a consegnare il portafogli. Ad entrare in azione un delinquente solitario con il volto parzialmente travisato che non ha mostrato armi. Arraffato il bottino è fuggito a piedi. La donna, per sua fortuna, non è rimasta ferita.

All’interno del portafogli, c’erano alcune centinaia di euro, carte di credito e documenti. Immediato è scattato l’allarme al 112. I carabinieri hanno raccolto il racconto della vittima ed avviato le indagini. Nessuna conferma ufficiale, ma i militari avrebbero cercato telecamere di impianti di video sorveglianza sia pubblici, che di privati cittadini, per provare ad individuare l’autore dell’azione criminale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp