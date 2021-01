Niente zona rossa per la Sicilia: sarà arancione

Non ci saranno Regioni in zona rossa. I dati che emergono dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità hanno portato alla decisione del governo, ufficializzata da un’ordinanza del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza. Dunque, niente zona rossa per la Sicilia così come prospettato fino a qualche ora fa dopo una relazione del comitato tecnico scientifico presentata al presidente della Regione, Musumeci. Per i valori rilevati dall’Istituto Superiore di sanità l’isola è ancora in zona gialla anche se a ridosso del livello 1 (indice rt rilevato 0.99) ma è stato lo stesso governatore della Sicilia a chiedere al ministro Speranza, di passare in arancione. L’epidemia in generale nel Paese si trova “in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti” secondo quanto rileva la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Il ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 e, per il momento, fino al 15 gennaio.