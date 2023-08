Attimi di paura per il conducente di una Lancia Delta, che in marcia all’improvviso ha preso fuoco. Per fortuna l’automobilista è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse l’auto. Tutto quanto è accaduto, nel pomeriggio di ferragosto, a Raffadali, precisamente all’ingresso del paese lungo la strada che porta a Cianciana.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, dopo la segnalazione al 112, hanno prontamente raggiunto il luogo dell’incendio e in poco tempo hanno spento le fiamme. L’immediato intervento della squadra dei vigili del fuoco ha permesso di evitare ulteriori danni e di garantire la sicurezza nella zona interessata.

Accorsi anche i carabinieri della Stazione di Raffadali impegnati negli accertamenti di rito. Con tutta probabilità a scatenare il rogo un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura, oppure un guasto meccanico. L’automobilista scosso per quanto accaduto non ha riportato conseguenze. Se l’è vista davvero brutta, per fortuna è finita bene.