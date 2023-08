L’intervento provvidenziale e davvero tempestivo, la notte scorsa, dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata ha evitato il peggio per un incendio divampato in un villino. Gli abitanti dell’immobile, nelle campagne licatesi, sono sani e salvi e i danni, all’abitazione, sono limitati. Il rogo si è sviluppato, probabilmente a causa di un corto circuito, poco prima delle 3.30. L’odore acre del fumo ha svegliato gli inquilini, che hanno dato l’allarme al 112. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di corso Argentina che hanno domato le fiamme. I pompieri hanno impiegato all’incirca un’ora per avere ragione dell’incendio.