L’Athena Agrigento nei campionati Élite regionali: si punta a costruire rose competitive

Si è appena conclusa la stagione per la società Athena di Agrigento nei massimi Campionati giovanili Regionali, nei quali le formazioni Under 17 e Under 15 sono state assolute protagoniste, conquistando, per il secondo anno consecutivo i playoff in entrambe le categorie. In casa Athena c’è grandissima soddisfazione per i risultati ottenuti, che in virtù della riforma dei campionati Under Regionali, garantiscono, alla società di Giovanni Sorce e Gero Falci, il diritto a disputare nella prossima stagione il nuovo e prestigioso Campionato Élite, riservato alle migliori 24 squadre regionali sulla base dei piazzamenti nella stagione 2022/23.

“Un risultato straordinario – dice il direttore tecnico Giovanni Sorce – perché siamo l’unica società in provincia di Agrigento e tra le poche in tutta la regione ad aver acquisito il diritto a disputare il prossimo Campionato Élite sia con la categoria Under 17 che con la categoria Under 15. Un risultato che testimonia ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dalla società nel corso degli anni e che ci rende orgogliosi e ci stimola a fare sempre meglio per offrire ai giovani calciatori del nostro territorio il meglio nel panorama calcistico giovanile in Sicilia.

“Adesso la nostra attenzione – dice il responsabile della scuola calcio Gero Falci – è già rivolta alla programmazione della prossima impegnativa stagione sportiva, con l’obiettivo di costruire sia con l’Under 15 che con l’Under 17 delle rose competitive per affrontare nel miglior modo possibile il Campionato Élite, coinvolgendo i tanti giovani calciatori della provincia.”