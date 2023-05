Durante la processione tagliate tutte le ruote di un’autovettura

Due anziani licatesi hanno ritrovato la loro auto, una Fiat Panda, lasciata parcheggiata in viale 24 Maggio a Licata, con tutte e quattro le ruote tagliate. Il danneggiamento è stato messo a segno, ieri sera, mentre, per le vie del centro, era in corso la processione di Sant’Angelo, il patrono della città del Faro. La coppia aveva posteggiato la macchina qualche ora prima e aveva assistito all’uscita dell’urna del santo. Al momento di riprendere l’utilitaria per tornare a casa, l’amara scoperta. Due le ipotesi al vaglio: si è tratto di un danneggiamento mirato oppure di un raid vandalico.