L’assessore Gianni Tuttolomondo operato al Villa Sofia: “Sono in fase di guarigione. Grande lavoro del personale sanitario”

L’assessore comunale di Agrigento, Gianni Tuttolomondo, vuole dare testimonianza del lavoro svolto dal personale sanitario in questo particolare momento di pandemia. Lo fa dall’ospedale cervello di Palermo dove è ricoverato da una ventina di giorni per avere subito un’intervento di pneumotorace all’ospedale Villa Sofia . “Sono in fase di guarigione – dice Tuttolomondo- e spero di tornare prima possibile ad occuparmi dei problemi della mia città. Ho avuto modo di constatare personalmente lo straordinario lavoro che sta svolgendo tutto il personale sanitario in questo momento così difficile a causa della pandemia. Ho ascoltato le difficoltà di medici e infermieri, che sottoposti a grande stress riescono a svolgere il loro lavoro con il sorriso, i racconti di pazienti, soprattutto giovani, guariti dal Covid 19 ma riportando gravi danni ai polmoni. Ho provato personalmente cosa significa stare lontano per tutto questo tempo dagli affetti familiari ed amici. Faccio un appello a tutti i miei concittadini, principalmente ai miei coetanei, al rispetto delle regole per evitare il diffondersi dei contagi. Mi faccio carico di rappresentare tutte le difficoltà riscontrate al nostro Presidente Musumeci.”