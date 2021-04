Al Comune di Agrigento in arrivo il Garante della disabilità

È stata approvata all’unanimità del Consiglio Comunale la proposta, del gruppo Consiliare di Diventerà Bellissima, per la costituzione del Garante per i diritti della persona con disabilità. “Sono felicissima di annunciare che il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la costituzione del Garante per i diritti della persona con disabilità” – dichiara Claudia Alongi di diventerà bellissima. “Si tratta di un’iniziativa di cui sono particolarmente orgogliosa in quanto firmataria della proposta di costituzione insieme al collega e assessore Gianni Tuttolomondo, vero e proprio catalizzatore dell’attenzione che il nostro movimento da sempre pone nei confronti delle persone affette da disabilità” prosegue Alongi. Ora bisognerà individuare il profilo giusto per ricoprire questo ruolo. Il comune dovrà formalizzare un bando.